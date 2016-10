10.10.16 - 06:37

Etwas größerer Zeitpuffer für Bahnreisende am Bahnhof in Appelhülsen

Heute Morgen läuft alles glatt auf den Zugstrecken im Kreis. Und für Nottulner sogar noch ein bisschen besser! Auf dem Weg ins Ruhrgebiet steigen sie in Appelhülsen in den Zug. Ohne eigenes Auto erreichen Sie den nur mit dem Taxibus. Doch oft klappte es nicht mit dem Umstieg in den Zug. Zu knapp war die Zeit um den Bahnsteig zu erreichen. Ab heute entspannt sich die Lage ein wenig. Das Busunternehmen Regionalverkehr Münsterland lässt den Taxibus jetzt an allen Haltestellen 3 Minuten eher abfahren. Den Taxibus müssen Sie mindestens eine halbe Stunde vor Abfahrt vorbestellen. Die Nummer und den Fahrplan lesen Sie HIER