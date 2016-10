10.10.16 - 18:41

Jeder fünfte Fahrer auf Roruper Straße in Merfeld zu schnell

Für die meisten Autofahrer sind Tempo-Kontrollen ein rotes Tuch. Wie nötig sie sind, zeigen jetzt die Ergebnisse einer Schwerpunktaktion in Merfeld. Hier hat hat die Polizei in der 50er-Zone auf der Roruper Straße kontrolliert. Jeder fünfte Fahrer war zu schnell unterwegs. Ein Autofahrer und ein Motorradfahrer fuhren sogar doppelt so schnell wie erlaubt. Sie erwartet jetzt ein Fahrverbot. Raserei ist die Unfallursache Nummer ein auf den Straßen im Kreis Coesfeld.