10.10.16 - 11:24

Politik in Havixbeck denkt über mehr Licht an dunkler Kreuzung nach

Heute Vormittag ist es noch immer ganz schön neblig im Kreis Coesfeld – jetzt im Herbst bemerken wir morgens und nachmittags, wie düster es an einigen Stellen ist. So eine Stelle ist in Havixbeck der Geh- und Radweg an der Kreuzung der Freiherr-von-Twickel-Straße. Hier muss dringend Licht her, sagt die SPD – der nächste Bauauschuss beschäftigt sich damit. Mehr Licht wäre nötig, denn der Weg vom Ortskern zum Bahnhof ist düster und sorgt für ein ungutes Gefühl im Bauch. Das ist für Fußgänger und Fahrradfahrer außerdem gefährlich – denn Autofahrer erkennen Radler an der Kreuzung nur schlecht. Das sogrt für brenzlige Situationen. Spätestens im Herbst kommenden Jahres sollten hier Lampen leuchten.