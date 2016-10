10.10.16 - 11:26

Tierfreunde in Lüdinghausen sind in dieser Woche im Auszugs-Stress

In dieser Woche müssen die letzten Tiere aus dem Tierheim in Lüdinghausen verschwunden sein – dann muss der Rückbau zügig über die Bühne gehen. Der Besitzer des Grundstücks braucht es selbst. So lange haben die Tierfreunde vergeblich gesucht. Immerhin gibt es heute einen kleinen Hoffnungsschimmer, sie schauen sich heute ein Gebäude an. Wie es ist – ob es für Tiere passt und auch bezahlbar ist – das muss sich erst noch zeigen. Die Hunde sind von dem Gelände in der Bauerschaft Bechtrup ja schon verschwunden – bis Ende der Woche müssen jetzt noch die 11 restlichen Katzen entweder einen neuen Besitzer oder ein neues Tierheim gefunden haben. Dann legen die Tierfreunde und alle ehrenamtlichen Helfer Hand an und bauen alles zurück, was zu dem Tierheim mal gehört hat – also das Katzenhaus, Kaninchengehege und was sonst noch so an das Tierheim erinnert. In einem guten Monat wollen die Tierfreunde aus der Bauerschaft Bechtrup verschwunden sein. Eigentlich hatten sie schon einen Ersatz-Standort in Nordkirchen gefunden. Das klappte aber dann doch nicht.