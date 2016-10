10.10.16 - 11:23

Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten im Bahnhof Bösensell

Wer hat am Wochenende einen Fahrkartenautomaten im Bahnhof Bösensell gesprengt? Fragt die Polizei – ihre Suche nach den Unbekannten geht heute weiter. Dabei hoffen die Ermittler ganz dringend auf Nachtschwärmer, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag etwas auffälliges beobachtet haben. Einem wichtigen Hinweis gehen die Ermittler heute nach: Ein Zeuge hatte einen verdächtigen Mann beobachtet, der vom Bahnsteig weglief und zu einem Komplizen ins Auto stieg. Experten der Polizei werten Spuren am Automaten aus und sie schauen, mit welcher Art von Sprengstoff die Unbekannten versucht haben, ihn in die Luft zu jagen. Mit Flatterband ist der Fahrkartenautomat abgesperrt – und das bleibt auch erst mal so. Denn die Bahn hat gerade entschieden: Der Fahrkartenautomat ist zu schwer beschädigt – es lohnt sich nicht, ihn zu reparieren. Sie will den Automaten austauschen. Zeitdruck hat sie dabei nicht: Es gibt für die Bahnkunden einen zweiten Fahrkartenautomaten im Bahnhof Bösensell.