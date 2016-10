11.10.16 - 06:42

Ärger über Pinken Panther bei Dülmener Kirmes

Darauf haben Kirmes-Besucher in Dülmen am Abend besonders geachtet - ist wieder der Unbekannte mit dem Kostüm des rosaroten Panthers unterwegs? Zum Glück nicht... Darüber ärgern Sie sich heute Morgen noch: Der Unbekannte drängte sich Besuchern auf, fotografierte sie und bot die Fotos teuer an. Mehrere Radio Kiepenkerl-Hörer fühlten sich dabei überrumpelt und beschwerten sich. Der Mann habe sie teilweise ziemlich forsch zu einem Erinnerungsfoto gedrängt. Zwei Schnappschüsse sollten 15 Euro kosten. Wir haben bei der Stadt nachgefragt. Sie hatte das Ordnungsamt eingeschaltet. Der kostümierte Mann sei eigentlich angemeldet gewesen. Nach mehreren Beschwerden habe ihm das Ordnungsamt dann allerdings auf die Finger geklopft.

Die Firma, die dahinter steckt, hat bislang nicht auf unsere Anfragen reagiert.