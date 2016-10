11.10.16 - 06:48

Gefüllte Sandsäcke sollen für besseren Hochwasserschutz in Holtwick sorgen

In einigen Kellern in Holtwick hängt heute noch ein muffiger Geruch. Drei Monate ist es jetzt her, dass Starkregen Teile des Dorfes regelrecht hat absaufen lassen. Um künftig schneller zu reagieren, haben die Gemeinde Rosendahl und die Feuerwehr jetzt erste Projekte gestartet. Sie haben Säcke mit Sand gefüllt. Bislang lagerte die Gemeinde nur leere Sandsäcke. Im Hochwasserfall fehlt aber einfach die Zeit, die Säcke noch mit Sand zu befüllen. Deshalb sollen Helfer künftig schnell auf fertig befüllte Sandsäcke zugreifen können. Die nehmen allerdings deutlich mehr Platz weg als leere Säcke. Die Gemeinde plant dafür eine Lagerhalle in Osterwick anzumieten. Als Sofortmaßnahme hat sie einige befüllte Sandsäcke erstmal am Bauhof deponiert. Sobald die Lagerhalle zur Verfügung steht, will sie die Zahl auf 1000 befüllte Sandsäcke aufstocken. Außerdem will die Gemeinde eine spezielle Pumpe neu anschaffen. Sie soll dreckiges Wasser abpumpen, ohne ständig zu verstopfen.