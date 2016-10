11.10.16 - 06:45

Neuer Lieferservice in Dülmen guter Schritt um Kunden zu binden

Heute Morgen kaufen Sie etwas in den Läden in Dülmen - und in Ihrem Feierabend kommt es kostenlos nach Hause. Das ist kein Wunsch, das gibt es ab sofort wirklich. Die Händler haben ihren Service jetzt vorgestellt - bis zum Jahresende wollen sie schauen, wie er ankommt. Damit greifen Händler ihre Konkurrenz aus dem Internet direkt an. So etwas auszuprobieren ist für die Handeslexperten der heimischen Industrie- und Handelskammer der richtige Schritt. Vor allem profitieren ältere Kunden, die nicht mehr gut zu Fuß sind.