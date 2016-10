11.10.16 - 12:30

Gemeinde Ascheberg setzt sein LED-Projekt in Straßenlaternen fort

Der Herbst ist jetzt richtig angekommen im Kreis Coesfeld – die dunklen Phasen sind jetzt schon länger. Damit Sie sich in der Dunkelheit nicht unsicher fühlen, sorgen Städte und Gemeinden für Licht. In Ascheberg sollen in diesem Herbst Kreuzungen heller leuchten. Die Gemeinde hat ihr Projekt heute vorgestellt. Den Auftakt macht die Kreuzung Bernhard-/Merschstraße in Herbern. Hier will die Gemeinde die Straßenlaternern mit sparsamen LED-Leuchten ausstatten. Wegen der großen Nachfrage hat der Lieferant jetzt noch um etwas Geduld gebeten. Ist der Bereich in Herbern gut ausgeleuchtet, nimmt sich die Gemeinde andere Kreuzungen vor.