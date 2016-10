11.10.16 - 12:43

Neue Dorftüte für Nordkirchen im Anmarsch

Die Plastiktüte soll im Kreis Coesfeld mehr und mehr aus unserem Alltag verschwinden. Mehrere Aktionen gibt es bereits in Städten und Gemeinden. In Nordkirchen kommt die umweltfreundliche „Dorftüte“ in ein paar Wochen. Das hat das Handler-Team heute vorgestellt. In einem ersten Schwung bringt ein Lastwagen 15 tausend Dorftüten nach Nordkirchen. Damit will das Händler-Team erst mal schauen, wie das ganze ankommt. Die ersten Kunden fragen schon nach – aber das Projekt ist einfach noch nicht bekannt genug. Das kommt aber noch. Schließlich beteiligen sich mittlerweile schon 16 Händler, die Caritas und einige Unternehmen. Auch die Milchtankstelle in Südkirchen macht mit. Die Dorftüte soll nicht für Milch sein – aber der Landwirt will sie für Kartoffeln nutzen. Die bietet er hier auch an. Einige planen die neue Dorftüte kostenlos unter die Nordkirchener zu bringen – andere denken über 15 cent pro Tüte nach. Darüber stimmen sich die Händler untereinander noch ab. Die Dorftüte ist aus umweltfreundlichem braunen Papier – vielseitig zu verwenden, zum Beispiel mit Bio-Abfall geht es ab in die braune Tonne.