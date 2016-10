11.10.16 - 17:58

Passen Sie auf Ihr Auto auf!

Autobesitzer im Kreis Coesfeld sollten auf der Hut sein. Diebe haben bei uns in diesem Jahr schon soviele Autos gestohlen wie im gesamten Vorjahr. Das bestätigt aktuelle Zahlen der Versicherungswirtschaft. Demnach steigt die Zahl der gestohlenen Autos landesweit. Teilweise brechen die Diebe erst in Häuser ein und greifen sich hier den Autoschlüssel. Viele Menschen hängen ihn gut sichtbar an ein Schlüsselbrett im Flur. Machen Sie es den Dieben schwer und suchen Sie einen etwas geheimeren Platz. Ein Anreiz für Diebe sind auch Handies, Taschen oder Laptops im Wagen. Nehmen Sie Wertgegenstände immer mit aus dem Auto heraus. Wenn Sie parken, sollten Sie das Lenkradschloss einrasten lassen. Das gibt einen hörbaren Klick, wenn sie das Lenkrad zur Seite drehen. Mehr Tipps finden Sie HIER.