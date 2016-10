11.10.16 - 06:37

Reifenwechsel auf Winterräder im Kreis Coesfeld startet

Sie treten heute Morgen aus der Haustür und spüren: Es ist kalt heute Morgen. Für viele ein Signal, sich jetzt um die Winterreifen zu kümmern. Reifenhändler im Kreis Coesfeld rüsten sich und füllen ihre Reifenlager auf. Lüdinghauser lassen die kühlen Temperaturen noch kalt. Sie interessieren sich bislang noch kaum für einen Termin zum Reifenwechsel, berichtet Reifen Darley. Die Darley-Kollegen nebenan in Olfen hingegen haben von Tag zu Tag mehr mit Wechselabsichten ihrer Kunden zu tun. Hier klingelt das Telefon in einer Tour. Noch könnten viele Kunden spontan zum Reifenwechsel vorbeikommen. Und auch bei ATU in Dülmen gehts langsam los. Etwa eine halbe Stunde dauert hier der Wechsel. Viele Kunden sicherten sich hier auch schon Termine für nach den anstehenden Herbstferien. Die Ferien selbst wollten viele erst noch mit Sommerferien in den Herbsturlaub starten.