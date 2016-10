11.10.16 - 14:31

Stromausfall in Senden

Ein Bagger hat in Senden ein Stromkabel beschädigt. In Teilen der Gemeinde sitzen Sie deshalb im Dunkeln. Der Stromversorger RWE weiß noch nicht wie viele Menschen betroffen sind. Klar ist aber - ein Schwerpunkt ist der Bereich rund um den Schloss- und den Sportpark. Auch das Cabriobad soll betroffen sein. Sie melden uns bei Facebook Stromausfall im Wohngebiet Schloßfeld - in der Hiddingseler Straße und dem Spreewaldweg. Techniker von RWE verschaffen sich gerade einen Überblick. Sie wollen so schnell wie möglich eine Umleitung im Netz schalten.