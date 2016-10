11.10.16 - 17:26

Viel Erde in Bewegung am Kleuterbach in Hiddingsel

In der Nähe der Sportanlage in Hiddingsel gleicht die Umgebung des Kleuterbachs im Moment einer Mondlandschaft. Bagger haben tonnenweise Erde abgetragen. Der Kleuterbach soll künftig wieder in natürlichen Kurven fließen. Das ist der letzte Baustein für einen besseren Hochwasserschutz in dem Ort. Heute zieht die Stadt eine Zwischenbilanz des Projekts. Eine große Mulde, in der sich künftg Regenwasser sammeln soll, ist schon sichtbar. Auch ein Flußbogen zeichnet sich schon ab. Bis zum März soll das bisherige gerade Flussbett Geschichte sein. Dann säumen auch neu gepflanzte Schilfstauden und Sträucher den wieder natürlichen verlaufenden Kleuterbach. Spaziergänger können die Natur künftig von einer Aussichtsplattform beobachten.