11.10.16 - 17:51

Verein will Menschen mit Mini-Rente Lichtblicke schenken

Viele Menschen haben ein Leben lang gearbeitet oder die Familie versorgt und am Ende reicht ihre Rente nicht für das Nötigste. Der Verein "Lichtblick Seniorenhilfe" greift diesen Menschen unter die Arme. Im August ist der Verein in Münster gestartet. Seitdem haben schon 50 Rentner Hilfe beantragt. Für den Verein ist das ein Zeichen, dass die Not groß ist. Er hat deshalb jetzt entschieden sich über die Grenzen von Münster hinaus zu engagieren. Rentner aus dem Kreis Coesfeld, die an der Armutsgrenze leben und Hilfe brauchen, können sich ab sofort melden. Um möglichst vielen Menschen helfen zu können, ist der Verein auf Spender angewiesen.

Lichtblicke Seniorenhilfe e.V.

SPENDENKONTO NRW

Sparda-Bank München

IBAN: DE69 7009 05 0000 0630 0600

BIC: GENODEF1SO4