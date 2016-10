11.10.16 - 12:36

Der neue Dauerparkplatz in Coesfeld wächst laaaaaaangsam

Sie fahren in Coesfeld oft an dem künftigen Dauerparkplatz an der Rekener Straße vorbei – parken dürfen Sie hier aber erst in gut einem Jahr. Solange dauert es tatsächlich noch, den Parkplatz zu bauen. Heute hat die Stadt gesagt, warum. Die Vorarbeiten sind so aufwändig. Die Experten des Kampfmittelräumdienstes brauchen Zeit. Sie nehmen jeden Bereich unter die Lupe, alles muss sicher sein. Die Speziaisten haben den Bereich von der Friedhofsallee in die Rekenerstraße untersucht – die Stadt wartet noch auf die Ergebnisse. Dann starten hier Kanalarbeiten. Erst auf der einen – dann auf der anderen Seite. Immerhin: Erste Bereiche auf der künftigen Parkplatzfläche sind bombensicher – die Experten haben grünes Licht gegeben. Die Stadt verlegt hier schon mal Schotter. Besonders zeitaufwändig ist der Umzug einer Firmenhalle auf der Fläche. Das dauert alles noch – aber es lohnt sich: Über 100 Autos hier künftig kostenlos lange stehen.