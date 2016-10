12.10.16 - 06:32

Abzocker-Masche über angebliches Branchenregister

Viele kleine und mittlere Unternehmen gibt es im Kreis Coesfeld - und genau diese sind in diesen Tagen das Ziel von Betrügern. Unternehmen bekommen Post: sie sollen sich in ein zentrales Gewerberegister der Bundesrepublik Deutschland eintragen lassen. Auf den ersten Blick sieht alles sehr offiziell aus, sagt Radio Kiepenkerl-Hörerin Birgit Dücker von der Lottoannahmestelle in Lette. Auf den zweiten Blick hat sie allerdings einen dicken Pferdefuß entdeckt. Auf dem Schreiben stehe "Eilige Benachrichtigung" - und man solle das Formular direkt ausfüllen und bis spätestens 26. Oktober zurück schicken. Im Kleingedruckten stehe allerdings, dass der "Kunde" einen Drei-Jahresvertrag abschließe, der pro Jahr 348 Euro kostet.

Mit solchen Formularfallen versuchen zweifelhafte Anbieter immer wieder Unternehmen abzuzocken, sagt die Verbraucherzentrale für den Kreis Coesfeld. Häufig seien Kleinunternehmer, die sowieso nur wenig Umsatz machen, die Opfer. Einmal unterschrieben, bleibe nur noch der Weg, den Vertrag anzufechten.