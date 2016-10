12.10.16 - 15:39

Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

Schon wieder haben sich Betrüger bei uns im Münsterland am Telefon als Polizisten ausgegeben. Vor gut zwei Wochen hatte es ja mehrere Fälle in Dülmen gegeben. Jetzt ermittelt die Polizei in Münster nach einer Welle von Anzeigen. Die Angerufenen sollen aus irgendeinem Grund Opfer einer Straftat werden. Deshalb bitten die falschen Polizisten sie am Telefon ihr Bargeld zusammenzusuchen und bereitzulegen. Zivilbeamte würden es dann abholen und sicher aufbewahren. Bekommen Sie einen solchen Anruf, notieren Sie sich die angezeigte Nummer, dann legen Sie auf und rufen die Polizei.