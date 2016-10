12.10.16 - 12:34

Erste Ergebnisse der Pflege-Umfrage in Nottuln zeichnen sich ab

Im Sommer hat ein Projekt-Team vom Stift Tilbeck und der Gemeinde bei Ihnen in Nottuln gefragt, ob Sie Angebote tund um Pflege kennen und was ihnen fehlt. Studenten werten die Antworten aus – das Projekt-Team hat jetzt eine Zwischenbilanz gezogen. Viele Antworten sind zusammengekommen – immerhin liegen weit über 600 ausgefüllte Fragebögen auf dem Tisch der Studenten. Es dauert also alles noch, aber ein erstes Ergebnis zeichnet sich ab. Eltern oder Großeltern wollen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben und das möglichst eigenständig. Brauchen sie Hilfe oder Tipps, sind vor allem Freunde und Verwandte erste Ansprechpartner. Vertrauen zu Vereinen oder Verbänden aufzubauen ist schwierig. In der Umfrage schneiden vor allem die Friedensinitiative, die Kolpingsfamilie und die Hospizbewegung gut ab. Bis Ende des Jahres sollen alle Umfragebögen ausgewertet und auch nach Ortsteilen aufgeschlüsselt sein.