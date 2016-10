12.10.16 - 06:29

Experten beantworten heute - am Weltrheumatag - Ihre Fragen

In fast jeder Familie im Kreis Coesfeld gibt es Rheuma-Geplagte - und immer mehr Menschen leiden an dieser Volkskrankheit. Hildegard Mang aus Dülmen von der Selbsthilfegruppe Rheuma-Liga im Kreis ist besorgt darüber. Sie nimmt sich heute - extra zum Weltrheuma-Tag viel Zeit, um aus ganz Deutschland Fragen am Info-Telefon zu beantworten. Ihr geht es vor allem darum, den Tag trotz Rheuma gut zu meistern. Ein Beispiel: Wenn ein Betroffener Durst hat und die Wasserflasche nicht öffnen kann, dann gebe es extra Kunststoff-Aufsätze mit Griff oder aber Sie nehmen einfach einen Nussknacker zum Öffnen der Flasche.

Heute am Welt-Rheuma-Tag gibt die Rheuma-Liga allen Betroffenen die Möglichkeit, sich mit ihren Fragen direkt an ausgewiesene Experten zu wenden:

- telefonisch von 16 bis 19 Uhr unter 0800 - 5 33 22 11 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen)

- im Chat von 19 bis 21 Uhr unter www.rheuma-liga.chat