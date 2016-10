12.10.16 - 12:38

Für einen Heimplatz im Kreis fehlt vielen alten Menschen das Geld

Das haben viele pflegende Angehörige am eigenen Leib erfahren: Muss ein Verwandter ins Pflegeheim oder rückt der Pflegedienst an, dann ist das richtig teuer. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt: Im Kreis Coesfeld kommen ältere Menschen mit ihrem eigenen Geld nicht weit. Es reicht im Schnitt nur acht Monate im Jahr - dann haben sie es komplett für den Heimplatz ausgegeben. Nur in Münster, im Kreis Borken und im Kreis Kleve am Niederrhein ist das Geld noch schneller für die Pflege aufgebraucht als bei uns. Durchschnittlich kostet eine Stunde im Altenheim fast 50 Euro - im Bundesvergleich einer der höheren Werte. Und, was im ländlichen Kreis Coesfeld auch wenig verwunderlich ist: Das nächste Altenheim liegt sehr weit entfernt - landesweit liegen wir an der Spitze bei den weitesten Wegen zum nächsten Heim. Deutschlandweit ist Pflege in Ostdeutschland am billigsten - hier verdienen Pflegekräfte allerdings auch am wenigsten. Die Bertelsmann-Stiftung sieht die Politik in der Pflicht. Sie dürfe nicht länger zulassen, dass Pflegebedürftige und Angehörige so belastet würden.