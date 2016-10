12.10.16 - 12:35

Hundebestandsaufnahme in Olfen beginnt!

Hunde zu haben ist schön - Hundesteuern zu zahlen nicht so... Deshalb zählen Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld regelmäßig, wieviele Hunde im Ort leben. In den kommenden Wochen sind Hundebesitzer aus Olfen dran. Heute Morgen hat die Stadt die Aktion vorgestellt. Für einen Hund zahlen Olfener 54 Euro im Jahr - und natürlich mehr bei zwei oder gleich drei Hunden. Da kommt was zusammen... Die Stadt ist stutzig geworden – hier leben doch mehr Hunde, als angemeldet sind... Das ist Geld, das in ihrer Kasse fehlt. Also: In diesen Tagen ziehen Kontrolleure los und checken an der Haustür den Hundehaushalt. Die Kontrolleure haben von der Stadt einen entsprechenden Ausweis bekommen. Sie betreten die Wohnungen nicht und kassieren auch kein Geld ein. Nachzügler bei der Hundesteuer haben jetzt noch Gelegenheit, ihre Lieblinge anzumelden. Dann gibt es auch kein Bußgeld!