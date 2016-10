12.10.16 - 06:30

Letzter Baustein für besseren Hochwasserschutz in Hiddingsel

Das sieht aus in Hiddingsel! Die Felder in der Nähe der Sportanlage gleichen den Feldern einer Mondlandschaft. Das ist nötig, um einen neuen Verlauf für den Kleuterbach zu schaffen. So versickert das Wasser bei starkem Regen besser. Das ist der letzte Baustein für einen besseren Hochwasserschutz in dem Ort. Eine große Mulde, in der sich künftg Regenwasser sammeln soll, ist schon sichtbar. Auch ein Flußbogen zeichnet sich schon ab. Bis zum März soll das bisherige gerade Flussbett Geschichte sein. Dann säumen auch neu gepflanzte Schilfstauden und Sträucher den wieder natürlichen verlaufenden Kleuterbach. Spaziergänger können die Natur künftig von einer Aussichtsplattform beobachten.