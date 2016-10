12.10.16 - 06:33

Mehrere Tankstellen-Einbrüche in der Nacht

Gleich mehrere Tankstellen auf einen Streich haben Einbrecher in der Nacht aufs Korn genommen. Die Polizei ermittelt in einer kleinen Serie – gemeinsam mit ihren Kollegen aus dem Nachbarkreis Borken. Kurz nach Mitternacht waren die Einbrecher erst in eine Tankstelle in Holtwick eingestiegen. Wenig später gab es einen Einbruch in Heiden und wieder wenig später in Gescher. Ein Zeuge beobachtete in einem Fall wie zwei Verdächtige, vermutlich Männer, wegrennen. Eine erste Suche nach den Männern endete erfolglos. Sobald es gleich hell ist, verschaffen sich die Ermittler einen genauen Überblick und prüfen, ob die Fälle zusammenhängen.