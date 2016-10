12.10.16 - 17:16

Neues Gutachten: Gefängnis in Münster doch nicht so marode?

Der Umzug von Häftlingen aus Münster in das Gefängnis nach Coesfeld hat im Sommer für viel Gesprächsstoff im Kreis Coesfeld gesorgt. Das Gefängnis in Münster galt als einsturzgefährdet, deshalb sah sich das Land gezwungen das eigentlich schon stillgelegte Gefängnis in Coesfeld wiederzubeleben. Seit heute liegt ein neues Gutachten vor. Die Ergebnisse stellen die Aktion vom Sommer in Frage. Gutachter haben im Auftrag der Bezirksregierung untersucht, was nötig ist um das Gefängnis in Münster als Denkmal zu erhalten. Sie empfehlen, in einer Zelle das Mauerwerk abzustützen. Außerdem sei es sinnvoll die Gewölbedecken weiter mit Sensoren zu überwachen. Insgesamt sehen die Gutachter die Standsicherheit des Gebäudes akut aber nicht gefährdet. Jetzt ist der Eigentümer, der Bau und Liegenschaftsbetrieb, am Zug. Er hat zwei Wochen Zeit das Gutachten auszuwerten. In einer ersten Reaktion sagte ein Sprecher: Das neue Gutachten müsse nicht zwangsläufig in Widerspruch zu früheren Gutachten stehen. Es bewerte das Gebäude nur aus Sicht des Denkmalschutzes und gebe keine Hinweise wie es sich künftig nutzen lässt.