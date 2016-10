12.10.16 - 15:17

Paragrafendschungel oft schuld an Ungewissheit über Pflege-Finanzierung im Kreis Coesfeld

Wenn wir Hilfe im Alter brauchen, dann ist das eine richtig teure Angelegenheit. Die Ergebnisse der neuen Pflege-Studie der Bertelsmann-Stiftung bestätigen, was viele Angehörige von älteren Menschen längst wissen. Im Kreis Coesfeld gelingt es im Durchschnitt nicht, einen Heimplatz mit eigenen Mitteln des Pflegebedürftigen zu bezahlen. Pflege-Experten im Kreis sagen dagegen: Es mangele nicht generell am Geld - sondern das Pflege-System sei zu komplex. Angehörige wüssten gar nicht, wofür sie alles Geld beantragen könnten, beobachtet Mariele Hagelschuer vom Verein Herbstlicht. Er betreut Demenzkranke und ihre Angehörigen. Die Krankenkassen hätten die Aufklärungspflicht - sie beschränkten sich aber darauf, in einem Schreiben kurz die Leistungen der Pflegeversicherung darzustellen. Ohne genauer zu sagen, wofür die Leistungen eingesetzt werden könnten. Fragen von Angehörigen rund um die Pflege beantwortet die Pflege- und Wohnberatung des Kreises - Fragen rund ums Geld waren im vergangenen Jahr das zweithäufigste Thema in den Gesprächen.



Kontakt zur Pflege- und Wohnberatung



Kreishaus II, Erdgeschoss, Raum 10

Schützenwall 18

48651 Coesfeld



Telefon: (02541) 18-5521 oder (02541)18-5520

E-Mail: pflegeberatung (at) kreis-coesfeld.de