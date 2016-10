13.10.16 - 06:38

Ärzte im Kreis raten zur Grippeschutz - Zahl der Impfungen leicht gesunken

Heute Morgen halten Sie auf der Arbeit Abstand zu einigen Kollegen. Niesen, Husten und heisere Stimmen gehören zum Herbst. Da besteht die Gefahr, dass wir uns anstecken. Weil es jetzt wieder losgeht, erinnern Ärzte im Kreis Coesfeld daran, den Grippeschutz aufzufrischen. Eigentlich weiß das ja jeder. Aber Hausarzt Klaus Wessling aus Coesfeld und seine Kollegen beobachten dennoch: Die Impfzahlen bleiben zur Zeit gleich oder sie gehen sogar leicht zurück. Dabei sei es so wichtig, sich zu schützen. Menschen, die immer wieder krank werden oder oft mit Menschen in Kontakt sind, die Krankheitserreger übertragen können, für die sei eine Imfung absolut empfehlenswert. Das gelte unter anderem für Pflegekräfte oder Mitarbeiter in Arztpraxen, aber auch für Menschen, die häufig mit anderen Menschen in Kontakt sind - wie an der Tankstelle, an der Supermarktkasse oder in Banken. Bis zur Grippewelle mit der Impfung zu warten, sei nicht gut - denn erst nach knapp 14 Tagen wirke der Impfstoff.