13.10.16 - 12:43

CETA-Urteil beschäftigt heute Mittag Politiker, Experten und Menschen im Kreis Coesfeld

Über Sinn oder Unsinn des umstrittenen Freihandelsabkommens CETA zwischen der EU und Kanada sprechen heute Mittag die Menschen im Kreis Coesfeld. Heute Vormittag haben die Richter des Bundesverfassungsgerichtes geurteilt: Die Bundesregierung darf das Abkommen vorläufig mit auf den Weg bringen. Gegner hatten geklagt, um das zu verhindern. Kommt das geplante Freihandelsabkommen, weicht es unsere strengen europäischen Regeln auf. Das befürchten Globalisierungs-Kritiker des Netzwerkes Attac im Kreis. Gentechnisch veränderte Lebensmittel könnten dadurch leichter in den Ladentheken landen. Wirtschafts-Experten der Industrie- und Handelskammer für den Kreis sehen dagegen Vorteile. Wir Verbraucher hätten durch einheitliche Regeln eine größere Auswahl in den Geschäften - der Wettbewerb nimmt zu und Preise sinken möglicherweise. Zudem ermögliche CETA, das Auslandsgeschäft weiter auszubauen, Jobs zu sichern und neue zu schaffen. Auf dem EU-Kanada-Gipfel in Brüssel Ende Oktober soll die Unterschrift unter das Abkommen CETA kommen.