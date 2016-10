13.10.16 - 14:39

Führungswechsel bei Preußen Münster

Bei Preußen Münster Fans im Kreis Coesfeld kribbelt es immer mehr. Heute Mittag haben der bisherige Vereinspräsident, Georg Krimphove und der Aufsichtsratsvorsitzende, Thomas Bäumer, ihren vorzeitigen Rücktritt bekannt gegeben. Sie wollen den Weg frei machen für einen raschen Neuanfang an der Vereinsspitze. Um 16:30 Uhr stellt der Verein das neue Führungsteam vor. Unter anderem könnte der frühere Textilunternehmer Walther Seinsch einsteigen. Er wohnt in Münster und war viele Jahre Präsident des jetzigen Erstligisten FC Augsburg. Außerdem ist Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder aus Haltern als Berater im Gespräch. Radio Kiepenkerl-Preußen Münster-Experte Philipp Böckmann ist in Münster dabei und berichtet live im Programm von Radio Kiepenkerl.