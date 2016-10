13.10.16 - 06:35

Rauchmelder werden Pflicht - Kreis Coesfeld schon gut aufgestellt

Kleine runde Dosen an der Zimmerdecke sollen Leben retten - und in neuen Wohnungen im Kreis Coesfeld sind die Rauchmelder seit einigen Jahren Pflicht. Jetzt drängt die Zeit für ältere Wohnungen. Die Frist geht bis zum Jahresende. Der Ansturm auf Rauchmelder bleibt Richtung Ende des Jahres aber aus.

Elektronikmärkte und Elektriker haben in den vergangenen Wochen und Monaten nicht merklich mehr Rauchmelder verkauft. Betriebe aus Lüdinghausen, Lette und Dülmen sagten in einer Radio-Kiepenkerl-Umfrage: Viele Vermieter haben Wohnungen schon nach und nach umgerüstet - beispielsweise, wenn der Mieter gewechselt hat. Die Pflicht zu ignorieren, sei nicht ratsam, sagt Kreisbrandmeister Christoph Nolte, zum Beispiel wenn es um die Versicherung gehe. Er könne sich gut vorstellen, dass es hinsichtlich der Schadensregulierung Probleme geben könnte - ohne Rauchmelder.

Schon jetzt sei der Kreis gut mit Rauchmeldern ausgestattet. Bei fast jedem Wohnungsbrand würde schrilles Piepen die Feuerwehrleute empfangen - die Bewohner schaffen es fast immer, sich ins Freie zu retten.

Eine wirkliche Kontrolle gibt es nicht. Jeder ist bei der Rauchmelderpflicht für sich selbst verantwortlich.