13.10.16 - 18:50

Vorsicht Enkeltrick! Mehrere Betrugsversuche in Olfen

Eine neue Welle der Enkeltrickmasche schwappt gerade in den Kreis Coesfeld. Seit dem Nachmittag häuften sich Betrugsanzeigen aus Olfen bei der Polizei. In allen Fällen hat sich eine Frau mit heiserer Stimme am Telefon gemeldet. Sie gab sich als Familienmitglied in einer Notlage aus. Sie benötige dringend Geld. In Olfen blitzte die Unbekannte bisher damit ab. Die Polizei rechnet aber damit, dass sie es weiter versucht. Sollten Sie einen solchen Anruf bekommen, notieren sie sich die angezeigte Nummer, legen sie auf und rufen die Polizei.