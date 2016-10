13.10.16 - 16:41

Wer hat dieses Mädchen gesehen?

Bei der Suche nach einem vermissten Mädchen bittet die Polizei um Ihre Mithilfe. Die 13-jährige Makfirete S. ist aus der Kinderklinik in Datteln weggelaufen. Die Klinik liegt nur wenige Kilometer hinter der Kreisgrenze bei Olfen. Es sei deshalb gut möglich, dass sich die Ausreißerin im Kreis Coesfeld aufhalte oder hier Station gemacht habe. Das Mädchen ist seit gut einer Woche verschwunden. In der Vergangenheit war sie bereits mehrfach ausgerissen. Es sollen unter anderem sollen Probleme in der Familie eine Rolle gespielt haben. Das Mädchen wird wie folgt beschrieben: 13 Jahre alt, wirkt älter (etwa 15 bis 16 Jahre), 1,60 m groß, normale Figur, lange, braune Haare, zuletzt bekleidet mit grauer Strickjacke,

schwarzer Lederjacke, weißen Stoffschuhen und einer blauen, engen

Jeans. Hinweise zum Aufenthaltsort erbittet das Kriminalkommissariat

in Castrop-Rauxel unter 0800 2361 111.