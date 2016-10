14.10.16 - 16:38

Ab nächster Woche Dienstag Einmündung Kreuzweg in Dülmen dicht

Die Straßensperren für die Kirmes sind in Dülmen gerade erst ein paar Tage verschwunden. Da stehen die nächsten Verkehrsprobleme ins Haus. Jetzt steht fest: Die Stadt sperrt früher als geplant einen Teil der Kreuzung am Kolpinghaus. Ab Dienstagnachmittag ist es für Sie nicht mehr möglich, von der Münsterstraße in den Kreuzweg abzubiegen oder umgekehrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Busse können die Haltestelle Gesundheitsamt nicht anfahren. Hier halten in den Ferien aber ohnehin nur wenige Busse. Heute in einer Woche soll alles fertig sein.