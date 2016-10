14.10.16 - 06:37

Entwarnung für Trinkwasser in Flüchtlingsunterkunft in Dülmen

Das beschäftigt Sie zur Zeit in Dülmen - Sie diskutieren im sozialen Netzwerk Facebook: Sind Flüchtlinge durch belastetes Trinkwasser gefährdet? Ein Besucher der Unterkunft an der Alten Leuster Schule will modrigem stinkendes Wasser aus den Hähnen bemerkt haben. Die Stadt sagt, das Wasser komme aus einem eigenen Brunnen. Experten untersuchten es regelmäßig - zuletzt vor gut einem Monat. Alles war in Ordnung. Allerdings war mehr Eisen als üblich drin. Das könnte die dunkle Farbe erklären. Gesundheitsschädlich sei das aber nicht. Das habe das Kreisgesundheitsamt bestätigt. Anlass, etwas in der Flüchtlingsunterkunft zu ändern, sieht die Stadt nicht. Filter um glasklares Wasser zu erhalten seien zu teuer. Technisches Hilfswerk und Feuerwehr in der Nachbarschaft nutzen ihr Wasser übrigens aus demselben Brunnen.