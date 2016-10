14.10.16 - 12:48

Fachbüro erarbeitet Gesamtkonzept für Rorups Ortsdurchfahrt

Gerade in kleinen Dörfern im Kreis Coesfeld sind die Ortsdurchfahrten stark befahren – Autofahrer nutzen sie als schnelle Verbindungsstrecken. Das macht die Straßen gefährlich. Die Stadt Dülmen nimmt sich jetzt ihren Ortsteil Rorup vor – sie plant die Hauptstraße umzubauen. Es hapert an einigen Stellen an der Hauptstraße – darüber beschweren Sie sich in Roorup regelmäßig. Die Parkplatz-Situation nervt Roruper, die Ortseinfahrt ist nicht optimal und viele gefährliche Stellen gibt es hier. Das alles sollen sich mal Experten anschauen, hat Stadt jetzt mit dem Ortsvorsteher besprochen. Im kommenden Jahr will die Stadt ein Fachbüro beauftragen, das ganze mal zu prüfen und Lösungen zu entwickeln. Die Roruper ihrerseits hatten sich schon Gedanken gemacht. Sie hatten sich für einen besseren und sicheren Verkehrsfluß einen Kreisverkehr an der größeren Kreuzung im Ort gewünscht. Die Idee hat der Landesbetrieb allerdings als nicht machbar verworfen. Auch aus Zebrastreifen im Bereich der Letterstraße wird nichts – haben Straßenplaner abgeschmettert. Alle Hoffnung in Rorup liegt jetzt auf einem Gesamt-Konzept für die Hauptstraße.