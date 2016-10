14.10.16 - 12:50

Keine Spur von vermisstem 13jährigen Mädchen aus Kinderklinik in Datteln

Heute geht die Suche nach dem vermissten Mädchen aus der Kinderklinik in Datteln gleich hinter der Kreisgrenze bei Olfen weiter. Die Polizei steht mit ihren Kollegen in Kontakt, Streifen sollen auf ihren Touren durch den Kreis Coesfeld ganz besonders aufmerksam sein. Das Problem: Es gibt bislang keinerleit Anhaltspunkte, wo sich das Mädchen aufhalten könnte. Ermittler versuchen ihr Handy zu orten und planen die Freundinnen der 13jährigen zu befragen. Das Mädchen ist bereits seit gut einer Woche verschwunden – in der Vergangenheit war sie bereits mehrfach ausgerissen.