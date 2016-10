14.10.16 - 16:43

Mitarbeiter des Deutschen Milchkontors in Coesfeld bangen weiter um ihre Jobs

Viele Mitarbeiter des Deutschen Milchkontors in Coesfeld bangen derzeit um ihren Job. Ein Gespräch von Unternehmen, Betriebsrat und Gewerkschaften hat heute die Zukunftssorgen nicht zerstreut. Im Gegenteil: Es bleibe dabei, dass zwei Drittel der rund 120 Arbeitsplätze wegfallen sollen. Das sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Eine Liste, wer das Werk verlassen soll - hat der künftige Eigentümer aber bislang nicht vorgelegt. Die Unsicherheit bleibt also. Eine Tochtergesellschaft des Deutschen Milchkontors soll das Werk in Coesfeld zum Jahreswechsel übernehmen.