14.10.16 - 16:41

Nottuln will Bushaltestellen barrierefrei machen

Viele Menschen fahren mit dem Bus aus Nottuln nach Münster los. Mit einem Rollator oder einem Rollstuhl kommen sie an manchen Haltestellen aber noch schwer in den Bus - denn die Bordsteine sind niedrig. Die Gemeinde will jetzt viele Haltestellen höher und damit barrierefrei machen. Das soll einem Gesetz vorgreifen - in sechs Jahren müssen alle Haltestellen barrierefrei sein. So lange will Nottuln nicht warten und schon jetzt handeln. Auf den Bordsteinen soll genügend Platz für wartende Fahrgäste sein und in moderne Busse sollen sie stufenfrei einsteigen können. Außerdem soll es weiße Linien und Punkte auf dem Boden für Blinde geben. Im übernächsten Jahr sollen sich Bauarbeiter die ersten Haltestellen vornehmen. Zuerst soll es an der Haltestelle Historischer Ortskern in Nottuln und Alter Hof Schopmann in Darup losgehen. In knapp zwei Wochen sprechen Politiker über die Pläne.