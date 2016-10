14.10.16 - 06:42

Reaktion von Fans aus dem Kreis auf frischen Wind bei den Preußen - Hoffen auf neues Stadion

Das ist wirklich ein Hammerschlag für Preußen Münster-Fans aus dem Kreis Coesfeld: Frischer Wind pustet den Fußball Drittligisten durch. Seit dem Nachmittag steht fest: Der SPD Bundestagsabgeordnete Christoph Strässer aus Münster ist neuer Preußen Präsident. Mit ihm im Vorstand sitzt jetzt Walther Seinsch. Der frühere Textilunternehmer möchte in Münster ein neues Preußenstadion bauen. Beim Bundesligisten FC Augsburg hat es mit seiner Hilfe schon geklappt. Klar, dass das Preußen Fans aus dem Kreis heute Morgen beschäftigt. Benedikt Meis vom Fanclub Gerties Adler aus Nottuln hofft, dass sich in Sachen Stadionneubau nun endlich etwas tut. Gerade mit Walther Seinsch sei ein guter Partner gewonnen. Es sei ein großer Schritt in Richtung Stadion, da er schon im vergangenen Jahr angekündigt hatte, ein neues Stadion bauen zu wollen und dies nun möglichst schnell verwirklichen möchte.

Ziel ist ein bundesligataugliches Stadion mit Platz für 40.000 Zuschauer. Die Standortsuche startet jetzt. Übrigens: Einen neuen Trainer haben die Preußen noch nicht vorgestellt.