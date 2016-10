14.10.16 - 15:53

Straße zwischen Dülmen und Merfeld wieder frei

Zwischen Dülmen und Merfeld rollt der Verkehr jetzt wieder ganz normal. Kurz vor dem Betonwerk Lütkenhaus hatte es heute am frühen Nachmittag einen Unfall gegeben. Gut anderthalb Stunden war die Straße gesperrt - jetzt haben Sie hier wieder freie Fahrt. In einer der Kurven in der Bauerschaft Börnste war ein Auto in den Gegenverkehr geraten. Es stieß mit einem anderen Auto zusammen. Einer der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt - die Feuerwehr befreite ihn. Dann kam er ins Krankenhaus. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Die Polizei klärt jetzt die genaue Unfallursache. Sie hat die Unfallstelle aus der Luft fotografiert. Während der Straßensperrung fuhren Sie Umwege durch Börnste und über die Bundesstraße 474.