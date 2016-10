15.10.16 - 07:55

Junge Union im Kreis Coesfeld auf Deutschlandtag in Paderborn

Sechs Mitglieder der Jungen Union aus dem Kreis Coesfeld fahren heute nach Paderborn. Beim Deutschland-Treffen des CDU-Nachwuchses steht heute Vormittag der Besuch von Angela Merkel an. Teile der Jungen Union waren im vergangenen Jahr unzufrieden mit der Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin. In diesem Jahr ist der Ärger bei Jan-Marvin Beyer, dem Kreischef der Jungen Union, zwar verflogen. Allerdings dürfe die JU nicht die Augen vor der Realität verschließen, dass viele in Deutschland aktuell nicht unbedingt mit der Politik der Kanzlerin zufrieden seien. Diese Punkte müsse die Junge Union offen ansprechen, da die Jugend einen Blick auf die Themen habe, die brennen. Ein Thema auf dem Parteitag wird auch die Alternative für Deutschland - die JU im Kreis Coesfeld ist strikt dagegen der Partei inhaltlich entgegenzukommen. Stattdessen sollte die CDU mit ihrer eigenen Politik versuchen wieder mehr Menschen zu erreichen.