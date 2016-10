15.10.16 - 07:59

Landfrauen im Kreis Coesfeld am Internationalen Landfrauentag gut aufgestellt

Langfristig sind im Kreis Coesfeld immer weniger Menschen in der Landwirtschaft tätig. Dennoch wächst an einigen Orten die Zahl der Landfrauen. Über diesen Trend freuen sie sich heute am Internationalen Tag der Landfrauen. Sie nehmen längst auch MItglieder auf, die nicht auf Höfen leben. Und locken mit ihrem Konzept auch junge Frauen an. Gemeinsame Ausflüge und auch ehrenamtliche Projekte stehen auf dem Programm - zum Beispiel klären Landfrauen über gesunde Ernährung auf. 3000 Mitglieder gibt es inzwischen im Kreis Coesfeld.