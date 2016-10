15.10.16 - 10:51

Preußen Münster heute mit Übergangstrainer gegen Wiesbaden

Mit frischem Wind geht Preußen Münster heute in das nächste Spiel in der 3. Fußball-Liga. Der Verein hat seit kurzem einen neuen Präsidenten und einen neuen Aufsichtsrat. Und im Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden hat heute erstmals Übergangstrainer Cihan Tasdelen in der 3. Liga das Sagen. Die Preußen stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Anstoß ist heute um 14 Uhr in Münster.