15.10.16 - 10:47

Rollenspiel in Nottuln - Jugendrotkreuzler ziehen als Flüchtlinge übers Land

In Nottuln sehen Sie heute Nachmittag viele junge Menschen ein bisschen orientierungslos durch die Bauerschaften ziehen. Keine Sorge - das ist nur ein Spiel. Und zwar ein Rollenspiel des Jugendrotkreuzes. Die Teilnehmer schlüpfen in die Rolle von Flüchtlingsfamilien. Dänische Schauspieler treten als Schleuser oder auch Grenzsoldaten auf. Alles soll möglichst echt wirken - inklusive Sprachbarriere, sagt Mitorganisatorin Katharina Plate vom Jugendrotkreuz. Die Darsteller sprechen nur Englisch - was für die meisten Teilnehmer anspruchsvoll genug sein dürfte. In dem Spiel sollen die Rotkreuzler lernen, mehr Verständnis gegenüber Flüchtlingen aufzubringen. Morgen Mittag tauschen sie sich über ihre Erlebnisse aus.