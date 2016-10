15.10.16 - 07:51

Verein "Hilfe für Senegal" aus Lüdinghausen eröffnet Realschule

Die Schulkinder im Kreis Coesfeld genießen gerade ihre Herbstferien. Viele haben keine Lust in gut einer Woche schon wieder die Schulbank zu drücken. In anderen Ländern ist es dagegen nicht selbstverständlich, dass Kinder die Schule besuchen dürfen. Es gibt kaum Lehrer und Schulen. Umso mehr freut sich der Verein "Hilfe für Senegal" aus Lüdinghausen über die neue Realschule, die er heute eröffnet. Es ist die erste Schule für behinderte und nicht behinderte Kinder, sagt Lukas Groß vom Verein. "Wir haben ein System eingebaut für Blinde, wie man es in Deutschland von Bahnhöfen oder Bushaltestellen kennt, Toiletten, die für Rollstuhlfahrer zugänglich sind. Wir hoffen, dass weitere Gebäude so kontruiert werden könnten, dass Inklusion eine breitete Akzeptanz in der Bevölkerung bekommt." Der Verein "Hilfe für Senegal" engagiert sich seit über 25 Jahren in dem Land im Afrika. Als nächstes will er eine Grundschule erweitern.