17.10.16 - 16:59

Ärger über stillgelegte und kaputte Aufzüge an Bahnhöfen im Kreis

Es vergeht fast keine Woche mehr ohne kaputte Aufzüge an Bahnhöfen im Kreis Coesfeld. In Appelhülsen ist aktuell der Aufzug am Gleis nach Münster ausgefallen und im Coesfelder Bahnhof müssen Sie schon wieder auf den Aufzug am hinteren Gleis verzichten. Die Bahn hat ihn vorsichtshalber außer Betrieb gesetzt. Unbekannte sollen am Wochenende darin Reizgas versprüht haben. Bis der Aufzug wieder fährt, wird es Tage dauern. Bahnmitarbeiter sollen im Laufe dieser Woche probeweise mal einen kräftigen Zug Aufzugsluft schnuppern - erst wenn sie ihr okay geben, dürfen auch wieder Bahnfahrer den Aufzug nutzen. Die Gründe, wieso am Coesfelder Bahnhof immer wieder Aufzüge ausfallen, sind vielfältig. Neben Reizgas, war es zuletzt eine kaputtgetretene Bedientafel, davor ein Rettungseinsatz der Feuerwehr. Fast nie ist die Technik Schuld, fast immer sind es Vandalen. Zu dem kaputten Aufzug in Appelhülsen konnte die Bahn heute Nachmittag noch nichts sagen.