17.10.16 - 16:53

Autobrand in Olfen

Die Polizei ermittelt nach einem Autobrand in Olfen. In der Straße Feldmark war heute Nacht ein Opel Corsa in Flammen aufgegangen. Heute Nachmittag steht fest: Unbekannte hatten den Wagen zuvor in der Hafenstraße gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass sie den Wagen später absichtlich in Brand setzten. Sie hofft, dass Zeugen etwas beobachtet haben. Noch hat sie keine Spur von den Tätern.