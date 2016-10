17.10.16 - 06:24

Die Ziele des neuen Preußentrainers

Preußen Münster-Fans aus dem Kreis Coesfeld haben heute Morgen gerade verdaut, dass der Drittligist einen neuen Trainer hat und jetzt erwarten sie Erfolge. Diese Wünsche hofft Benno Möhlmann zu erfüllen. Morgen startet er mit seiner Arbeit. Er war vor 40 Jahren selber Spieler bei den Preußen. Zuletzt trainierte er den Zweitligisten 1860 München. Sein Ziel mit den Preußen: Möglichst schnell raus aus dem Tabellenkeller. Er will mit den Preußen bis Weihnachten so viele Punkte holen, dass der Verein nicht mehr ganz unten in der Tabelle steht. Dafür werde das Team noch enger zusammenrücken müssen. Am kommenden Samstag müssen sie auswärts bei den Sportfreunden Lotte ran.

Foto: Sebastian Sanders