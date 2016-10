17.10.16 - 16:50

Marienkäfer kommen zahlreich in Wohnungen und Häuser

Viele Menschen im Kreis Coesfeld wundern sich darüber, dass Marienkäfer in diesen Tagen massenhaft in Wohnungen und Häuser krabbeln. Der Umwelt und Naturschutzbund im Kreis Coesfeld sagte heute auf Radio-Kiepenkerl-Nachfrage, das sei um diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich. Die Käfer suchten ein warmes Winterquartier. Wir könnten sie aber auch ohne schlechtes Gewissen wieder nach draußen verfrachten. Hier überlebten sie ebenfalls. Ein bißchen Hilfe nehmen die Käfer aber gerne an. In Bäumen aufgehängte, umgedrehte Blumentöpfe mit Holzwolle gefüllt, eignen sich perfekt als Winter-Hotel für Marienkäder.