17.10.16 - 19:29

Morgen ab 8 Uhr fallen Züge auf der Strecke Münster-Ascheberg-Dortmund aus

Lokführer melden sich krank und das Bahnunternehmen findet kurzfristig keinen Ersatz - Bahnfahrer im Kreis Coesfeld haben deswegen schon mehrfach vergeblich auf ihren Zug gewartet. Morgen steht das auf der Strecke Münster-Ascheberg-Dortmund an. Die Eurobahn hat heute Abend angekündigt, dass morgen Züge ausfallen. Viele Mitarbeiter seien erkrankt und kurzfristig kein Ersatz zu bekommen.Fest steht bislang: Bis 8 Uhr morgen Früh sollen alle Züge fahren. Danach könnten dann über den Tag verteilt immer mal wieder Züge ausfallen. Bis morgen früh will die Eurobahn einen Überblick haben, welche Zeiten genau betroffen sind. Sie hat eine Servicenummer geschaltet 0180-69273727. Außerdem verweist das Unternehmen auf die Mobilitätsgarantie. Diese greift, wenn der Zug mehr als 20 Minuten später als im gültigen Fahrplan angegeben an ihrer Starthaltestelle abfährt und es parallel keine geeignete Alternative gibt, das Ziel mit Bus und Bahn zu erreichen. Bei Baustellenbedingten Fahrplanabweichungen oder Ersatzverkehr gilt als Bemessungsgrundlage der Ersatzfahrplan. Weitere Informationen unter busse-und-bahnen.nrw.de/service-organisation/service/mobilitaetsgarantie/ und http://www.eurobahn.de/service/erstattungsformulare/